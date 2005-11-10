Roma-Dybala, il rinnovo è vicino: Gasperini determinante. Cifre e dettagli dell'accordo

Paulo Dybala e la Roma sono sempre più vicini a proseguire insieme. L’intesa per il rinnovo dell’attaccante argentino è ormai a un passo, con le parti al lavoro sugli ultimi dettagli prima della fumata bianca definitiva. A favorire l’accordo è stata soprattutto la volontà del giocatore di restare al centro del progetto giallorosso. Dybala avrebbe infatti accettato una significativa riduzione dell’ingaggio rispetto all’attuale contratto. Sul tavolo ci sarebbe un nuovo accordo biennale da 2,5 milioni di euro a stagione, arricchito da bonus legati al numero di presenze.

Un ruolo importante nella trattativa lo avrebbe avuto Gian Piero Gasperini. Il tecnico considera infatti l’argentino una pedina fondamentale per la Roma del futuro e avrebbe espresso chiaramente il desiderio di continuare a lavorare con lui anche nella prossima stagione. Negli ultimi giorni, inoltre, l’agente Carlos Novel è stato nella Capitale per portare avanti i contatti con la proprietà. I dialoghi con Ryan Friedkin sarebbero continui e orientati a definire rapidamente tutti gli aspetti dell’intesa.

L’obiettivo comune è arrivare alla firma nel più breve tempo possibile, con l’ufficialità che potrebbe arrivare già entro la prossima settimana. Un segnale importante per la Roma, pronta a ripartire da uno dei suoi giocatori più rappresentativi e talentuosi, attorno al quale Gasperini intende costruire una squadra competitiva per campionato e Champions League.