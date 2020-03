Emergenza Coronavirus. Spagna, dimesso il paziente 1 di Valencia colpito dal virus a Milano

Il primo positivo al virus COVID-19 in Spagna è stato Kike Mateu, giornalista che da Valencia si era mosso per Milano in occasione dell'andata degli ottavi di finale di Champions League, il 19 febbraio scorso. Il 27 febbraio il collega era risultato positivo, dopo essersi recato in ospedale con sintomi compatibili con la malattia. E adesso dall'ospedale è uscito, sano e salvo. Mateu è stato dimesso, ma dovrà proseguire l'isolamento domiciliare. A riportarlo è Marca.