Le partite di oggi: il programma di domenica 5 aprile

La Serie A non si ferma nemmeno a Pasqua. Il 31° turno prosegue con un programma ricco e distribuito lungo tutta la giornata, tra sfide decisive per lo scudetto, per la corsa europea e per la salvezza. Riflettori puntati soprattutto sul big match serale tra Inter e Roma, ma attenzione anche agli altri incroci che possono ridisegnare la classifica. Di seguito il programma calcistico di domenica 5 aprile, tra Italia ed estero:

Serie A – 31ª giornata (Italia)

15:00 Cremonese – Bologna

18:00 Pisa – Torino

20:45 Inter – Roma

Serie B (Italia)

17:15 Frosinone – Padova

19:30 Palermo – Avellino

Ligue 1 (Francia)

15:00 Angers – Lione

17:15 Le Havre – Auxerre

17:15 Lorient – Paris FC

17:15 Metz – Nantes

20:45 Monaco – Marsiglia

Bundesliga (Germania)

15:30 Union Berlino – St. Pauli

17:30 Francoforte – Colonia

FA Cup (Inghilterra)

17:30 West Ham – Leeds

LaLiga (Spagna)

14:00 Getafe – Athletic Bilbao

16:15 Valencia – Celta Vigo

18:30 Oviedo – Siviglia

21:00 Alaves – Osasuna