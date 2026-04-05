Le partite di oggi: il programma di domenica 5 aprile
La Serie A non si ferma nemmeno a Pasqua. Il 31° turno prosegue con un programma ricco e distribuito lungo tutta la giornata, tra sfide decisive per lo scudetto, per la corsa europea e per la salvezza. Riflettori puntati soprattutto sul big match serale tra Inter e Roma, ma attenzione anche agli altri incroci che possono ridisegnare la classifica. Di seguito il programma calcistico di domenica 5 aprile, tra Italia ed estero:
Serie A – 31ª giornata (Italia)
15:00 Cremonese – Bologna
18:00 Pisa – Torino
20:45 Inter – Roma
Serie B (Italia)
17:15 Frosinone – Padova
19:30 Palermo – Avellino
Ligue 1 (Francia)
15:00 Angers – Lione
17:15 Le Havre – Auxerre
17:15 Lorient – Paris FC
17:15 Metz – Nantes
20:45 Monaco – Marsiglia
Bundesliga (Germania)
15:30 Union Berlino – St. Pauli
17:30 Francoforte – Colonia
FA Cup (Inghilterra)
17:30 West Ham – Leeds
LaLiga (Spagna)
14:00 Getafe – Athletic Bilbao
16:15 Valencia – Celta Vigo
18:30 Oviedo – Siviglia
21:00 Alaves – Osasuna
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