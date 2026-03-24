Le partite di oggi: il programma di martedì 24 marzo
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Dal calcio maschile al calcio femminile, in questo martedì di sosta per le nazionali si giocano le gare d'andata dei quarti di finale della Champions League. Questo il programma calcistico del 24 marzo, che vedrà in campo Wolfsburg, Lione, Arsenal e Chelsea:
Champions League Femminile - Quarti di finale (andata)
18:45 Wolfsburg D - Lyon D
21:00 Arsenal D - Chelsea D
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