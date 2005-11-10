Di Gregorio corregge i suoi agenti: "Prendo le distanze sui miei compagni alla Juventus"

Il portiere della Juventus ha voluto precisare la sua posizione dopo le dure dichiarazioni di ieri sera dell'agenzia che lo segue, la CA Sport Management.

Michele Di Gregorio corregge il tiro. Il portiere della Juventus, dopo le dichiarazioni pubbliche di ieri sera della sua agenzia, la CA Sports Management, rettifica in parte il tenore delle accuse lanciate a distanza dai procuratori.

Il messaggio social di Di Gregorio

L'estremo difensore bianconero ha pubblicato la sua versione oggi su Instagram: "In seguito alle dichiarazioni fatte dal mio agente, ci tengo a fare una precisazione riguardo alla mia posizione. Anche se si tratta della mia agenzia e del mio procuratore, con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro dagli inizi della mia carriera, prendo le distanze per quanto ha riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto, come ho sempre dimostrato, in campo e fuori. Nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me, la mia professionalità non è in discussione. Finché sarò un giocatore della Juventus rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora".

Cosa avevano detto gli agenti di Di Gregorio

Questo il post di ieri sera della CA Sport Management: "20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in 2 stagioni, 3 dirigenze in 2 stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude la classifica SofaScore al quarto posto, davanti a M. Šavić e Sommer, rispettivamente vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese ha speso 130 milioni per tre attaccanti, rivelatisi deludenti, e per coprire una stagione fallimentare ha scaricato le responsabilità sul portiere acquistato dalla precedente gestione, su indicazione del direttore sportivo C. Giuntoli viene indicato come il miglior portiere della Serie A a 26 anni. Gol subiti: Juventus 34 – Inter 35, Gol fatti: Juventus 61 – Inter 82 Le chiacchiere stanno a zero. Di Gregorio ha tre anni di contratto con la Juventus. Partirà per il ritiro e durante il mercato verranno valutate eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei, ma non c’è fretta: si chiede rispetto per chi ha sempre risposto presente, anche quando sarebbe stato più semplice restare in panchina a chiacchierare".