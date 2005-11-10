Ufficiale Innesto sulla corsia sinistra per il Campobasso: Capoferri ha firmato un biennale

Il terzino, che può giocare anche da centrale, classe 2001 arriva dalla Pergolettese dove lo scorso anno ha collezionato 24 presenze

Reduce dall'esperienza alla Pergolettese, con cui ha collezionato 24 presenze lo scorso anno, per il terzino sinistro Capoferri c'è una nuova avventura in Serie C con la maglia del Campobasso. Lo ha annunciato la stessa società con una nota sui propri canali ufficiali:

"Il Campobasso FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Mattia Capoferri, difensore mancino classe 2001. Il giocatore si lega al club rossoblù con contratto biennale.

Le caratteristiche e la carriera

Nato a Esine, in provincia di Brescia, il 30 maggio 2001, Capoferri è un difensore strutturato, alto 1,85 cm è capace di interpretare più soluzioni all’interno del reparto arretrato. Terzino sinistro di ruolo, può agire anche da braccetto in una linea a tre, garantendo alternative preziose sia nella costruzione difensiva sia nello sviluppo della manovra sulle corsie esterne.

Piede mancino, fisicità, corsa e capacità di coprire l’intera fascia sono le caratteristiche principali di un calciatore che arriva a Campobasso nel pieno della propria maturazione tecnica e agonistica. Un profilo funzionale all’idea di calcio di mister Devis Mangia, chiamato ad aggiungere profondità, equilibrio e intensità alla catena di sinistra rossoblù.

Capoferri cresce nel settore giovanile del Brescia, club con cui firma il suo primo contratto da professionista. Nel corso del percorso con le Rondinelle riceve anche alcune convocazioni con la Nazionale Italiana Under 17, confermando sin da giovane qualità fisiche e prospettive interessanti.

Il debutto tra i professionisti arriva nel 2020 con il Lecco, dove inizia il proprio percorso in Serie C. Successivamente passa al Piacenza, vivendo una stagione complessa sul piano collettivo, prima di approdare alla Pergolettese. Con il club lombardo trova continuità, spazio e responsabilità, diventando rapidamente un elemento importante della retroguardia gialloblù.

Le ultime stagioni ne hanno consolidato il profilo: un difensore affidabile, duttile, abituato alla categoria e ancora con margini di crescita.

Le sue caratteristiche avevano attirato l’attenzione di diversi club tra Serie C e Serie B, ma Capoferri ha scelto Campobasso , convinto dalla proposta tecnica e dalla serietà del progetto rossoblù.

Le prime parole

Dopo la firma, il nuovo difensore del Lupo ha affidato al club le sue prime parole: “Le parole di mister Mangia hanno avuto un peso importante nella mia scelta. Mi ha trasmesso un’idea di calcio chiara, ambiziosa, nella quale posso riconoscermi e crescere. Il direttore Figliomeni mi ha parlato con grande concretezza del progetto del Campobasso, della serietà della società e della volontà di continuare un percorso importante. Arrivo in una piazza che conosco, con una tifoseria che non ha bisogno di presentazioni. Ho seguito il Campobasso, so cosa rappresenta questa maglia per la città e per la sua gente. Vengo qui con entusiasmo, responsabilità e grande voglia di mettermi a disposizione. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, reduci da una stagione straordinaria, e di lavorare con loro per provare ad alzare ancora il livello in un girone difficile, competitivo e molto stimolante”.

Con Capoferri, il Campobasso inserisce in rosa un difensore mancino capace di aumentare le soluzioni tattiche a disposizione dello staff tecnico. Un innesto mirato, pensato per dare forza, equilibrio e continuità a una squadra che vuole affrontare la nuova stagione con idee chiare e ambizione concreta".