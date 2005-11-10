Ufficiale Desenzano, Brighenti lascia il calcio giocato ed entra in società: è il nuovo Club Manager

Dopo una lunghissima carriera che lo ha visto collezionato 45 presenze, con sei reti, in Serie B, ma soprattutto 400 gare in Serie C con circa 130 reti all’attivo per l’attaccante Andrea Brighenti è arrivato il momento di appendere le scarpette al chiodo e iniziare una nuova carriera a livello dirigenziale. Lo comunica con una nota quel Desenzano che ha contribuito a portare fra i professionisti nella scorsa stagione:

"Il Desenzano Football Club è lieto di annunciare che Andrea Brighenti entra ufficialmente a far parte dell’area dirigenziale biancazzurra nel ruolo di Club Manager.

Protagonista della storica stagione culminata con la promozione in Serie C, Andrea ha realizzato 12 reti in 22 presenze, risultando uno dei punti di riferimento della squadra fino al grave infortunio che ne ha interrotto anzitempo il campionato.

Nonostante il lungo percorso di recupero, la volontà di Andrea è stata chiara fin da subito: continuare a far parte della famiglia Desenzano. Una scelta accolta con grande entusiasmo dalla società, che da tempo lavora al suo fianco per costruire un nuovo percorso, mettendo a disposizione del club l’esperienza, la leadership e i valori che lo hanno sempre contraddistinto.

UNA NUOVA AVVENTURA

Il nuovo ruolo di Brighenti rappresenta una naturale evoluzione del rapporto con il Desenzano F.C. e un ulteriore tassello nel percorso di crescita del club.

Ad Andrea va il più sincero augurio di buon lavoro per questa nuova avventura, certi che saprà affrontarla con la stessa passione, professionalità e senso di appartenenza dimostrati ogni giorno in biancazzurro.