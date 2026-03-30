Oggi in TV, giornata di amichevoli, FIFA Series e Serie C: dove vedere le partite

Ci sono partite da poter seguire in televisione anche in data odierna, lunedì 30 marzo 2026.

Aspettando l'Italia domani sera in Bosnia per l'ultimo atto del playoff per qualificarsi ai prossimi Mondiali, il calcio delle nazionali prosegue comunque oggi tra amichevoli 'canoniche' e FIFA Series. E non solo, perché si giocano anche due partite di Serie C, con Arezzo contro Ascoli che sarà trasmessa in chiaro. Di seguito tutti i principali incontri in programma, con a fianco l'orario del calcio d'inizio e il canale sul quale assistervi.

08.15 Cile vs Nuova Zelanda - (FIFA Series) - DAZN e FIFA+

12.00 Trinidad e Tobago vs Gabon (FIFA Series) - DAZN e FIFA+

16.00 Uzbekistan vs Venezuela (FIFA Series) - DAZN e FIFA+

18.00 Cipro vs Moldavia (Amichevole) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.30 Arezzo vs Ascoli (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Casertana vs Sorrento (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 Germania vs Ghana (Amichevole) - SKY SPORT CALCIO e NOW