Oggi in TV, torna la Coppa Italia: dove vedere Juventus-Udinese
Torna la Coppa Italia, questa sera al via gli ottavi di finale: si parte alle 21.00 con Juventus-Udinese, la gara sarà trasmessa in chiaro su Italia 1.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 2 dicembre
20.30 Fulham-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K
20.30 Bournemouth-Everton (Premier League) - SKY SPORT
21.00 Juventus-Udinese (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.00 Barcellona-Atletico Madrid (Liga) - DAZN, DAZN 1
21.00 Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (Coppa di Germania) - SKY SPORT MAX
21.15 Newcastle-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT UNO
09:45A Tutta C
