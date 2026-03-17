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Kevin De Bruyne, il genitore: è tornato anche a seguire il figlio Rome al Real Casarea

Kevin De Bruyne, il genitore: è tornato anche a seguire il figlio Rome al Real CasareaTUTTO mercato WEB
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Dimitri Conti
Oggi alle 10:58Altre Notizie
Dimitri Conti

Non c'è soltanto Kevin a far parlare del suo talento calcistico a Napoli e dintorni, perché la famiglia De Bruyne adesso tiene d'occhio i passi che sta muovendo Rome, il figlio secondogenito del centrocampista belga. Il quale si allena con il Real Casarea, una delle scuole calcio più prestigiose del calcio campano, ed è oggetto di un articolo di approfondimento dell'edizione odierna de Il Mattino.

Classe 2018, Rome De Bruyne è già diventato un punto di riferimento al Real Casarea, tanto da allenarsi tre volte a settimana con ragazzini più grandi di lui, senza sentire il peso della differenza di età. Le qualità non gli mancano e ha tutta l'aria di saper svariare nella metà campo d'attacco, un po' come il padre. Molto spesso, riesce anche a segnare dei bellissimi gol, documentati dalla madre Michele. Non capita di rado che a seguire gli allenamenti del figlio, ma sempre rimanendo in disparte per non oscurarlo con la sua presenza, ci sia anche papà Kevin.

Nessuna pressione, nessun obbligo di emergere, ora per Rome De Bruyne è solamente il tempo di divertirsi. Da casa al campo di allenamento ci sono 40 minuti di viaggio in auto e, al netto degli impegni della prima squadra, al volante in viaggio cerca sempre di esserci il genitore. Per quello che viene raccontato semplicemente come un padre che cerca di ritagliarsi del tempo assieme alla sua prole. Il momento della scuola calcio del figlio è uno di quelli che compongono la nuova, vecchia routine di Kevin De Bruyne, tornato ad essere del (e di) Napoli a tutti gli effetti.

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