Napoli, si riparte dal centrocampo: De Bruyne resta e Lobotka può rinnovare il contratto

Il Napoli è pronto a ripartire da due colonne. La formazione partenopea, una volta blindata la partecipazione alla prossima Champions League, sta impostando la prossima stagione che sarà senza Antonio Conte. In attesa di conoscere quali saranno le prossime mosse per la panchina azzurra, si parla molto di Maurizio Sarri. la dirigenza sta pensando all'organico e da chi ripartire per puntare immediatamente in alto cercando di dare la caccia al tricolore. E due pedine fondamentali sono certamente Stanislav Lobotka e Kevin De Bruyne.

Per quanto riguarda il centrocampista slovacco è uno dei riferimenti della squadra e uno dei protagonisti degli ultimi due scudetti. Il suo contratto andrà in scadenza nel 2027 ma certamente la volontà è quella di farlo rimanere a Napoli. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis e Manna avrebbero fatto sapere al giocatore la volontà di rinnovare anche se di fretta non ce n'è. La voglia di proseguire insieme c'è anche dall'altra parte e la sensazione è che si arriverà ad una fumata bianca.

Anche il belga resta un punto fermo da cui ripartire. L'ex Manchester City infatti resterà anche a lui dopo un anno in cui ha fatto vedere la sua grande qualità anche se poi è rimasto ai box per diverso tempo a causa di un infortunio.