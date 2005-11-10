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Lazio, Gattuso potrebbe già mollare? Il commento degli opinionisti

Lazio, Gattuso potrebbe già mollare? Il commento degli opinionisti TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Petroselli
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Daniele Petroselli
Oggi alle 17:10Altre Notizie

Alla radio di Tuttomercatoweb.com si parla della Lazio, sempre più in crisi societaria. E c'è chi parla di una possibile rinuncia, già prima di partire, di Gennaro Gattuso. Ma è possibile? Ecco cosa dicono gli ospiti.

Stefano Impallomeni: "Tutto può succedere, però mi resta difficile immagine un suo abbandono. E' uno che si tuffa con anima, cuore, in queste esperienze. La Lazio ha problemi, ma Gattuso ha questa possibilità da sfruttare. Sarebbe clamoroso se lasciasse. E' un'avventura difficilissima, deve fare un'impresa di trasformare una squadra martoriata da questa situazione. Per me non si arrende".

Daniele Garbo: "E' una situazione esplosiva, il momento più difficile. Credo che Gattuso sapesse benissimo dove andava, qualcosa però mi fa pensare. Quella di Gattuso era una bella scommessa. Ma è anche vero che non aveva un'altra squadra. Per me non tornerà indietro".

Massimo Bonanni: "E' un'altra situazione clamorosa, non vorrei essere nei panni di Gattuso. Qui c'è un allenatore, a cui magari hanno raccontato alcune cose e invece ecco che diversi big se ne vanno. Sono molto preoccupato. Sono anche convinto che si metteranno una mano sulla coscienza e cercheranno di fare qualcosa. Per me le chance che il presidente possa vendere sono più alte. Quando vedi che tutti ti abbandonano, è il momento di capire che è meglio alzare le mani e andarsene".

Paolo De Paola: "Il miracolo lo ha fatto già Sarri rimanendo lo scorso anno. Non puoi chiedere la stessa cosa a Gattuso. Una volta ti può andare bene, con Gattuso no".

Massimo Orlando: "E' andato in condizioni difficili, è uno caratteriale, che pensa sempre al gruppo, è bravo a gestire certe situazioni ma se fossi in lui qualche garanzia la vorrei dal presidente. Sennò lascerei".

Simone Braglia: "Alla Fiorentina era stato presentato e poi se n'è andato. Se non ci sono garanzie se ne andrà. Ci sta".

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