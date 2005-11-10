Lotito-Reggina, ci siamo: nel pomeriggio attesa la firma sull'atto in uno studio notale romano
Due presidenti contestati dalle rispettive parti, due presidenti che oggi - salvo poi imprevisti dell'ultima ora - firmeranno l'accordo definitivo: come infatti si legge sul Corriere dello Sport, Claudio Lotito comprerà la Reggina, attualmente in Serie D, perché è attesa nel pomeriggio la firma sull'atto, in uno studio notarile romano, con l'annuncio che potrebbe però arrivare in serata, dopo al chiusura delle borse. L'acquisizione della società amaranto è fissata a 1,5 milioni, mentre l'investimento successivo - per puntare alla Serie C - sembra essere stanziato intorno a ai 2,5 milioni.
Di più se ne saprà ovviamente nelle prossime ore ma, si legge sul prima citato quotidiano, il presidente della Lazio dovrebbe rilevare la Reggina "con una società a lui riconducibile, non più del figlio Enrico. In questo caso si seguirebbe un iter diverso rispetto all’acquisizione della Salernitana", dove figurava comproprietario Enrico Lotito con Marco Mezzaroma. A ogni modo, tutto verrà chiarito, come le figure apicali da cui ripartire.
Ds, Dg, allenatore, i primi nomi comunque non mancano, e oggi ne emergono di nuovi, come a esempio Carlo Susini per la poltrona di Direttore Sportivo. Nome già noto a Lotito, dai tempi della Salernitana, potrebbe essere un profilo da cui ripartire; in panchina, invece, si allontana la permanenza di Alfio Torrisi, che appare improbabile. Non resta però che attendere.