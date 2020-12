Marianella: "Se possibile, lo United darà via Pogba a gennaio. Solskjaer s'è arrabbiato tanto"

Massimo Marianella, giornalista di 'Sky' ed esperto di calcio inglese, ha parlato del futuro di Paul Pogba e delle dichiarazioni di Mino Raiola, procuratore che nel corso di una intervista a 'Tuttosport' qualche giorno fa aprì in maniera netta all'addio del francese: "Solskjaer si è arrabbiato tantissimo per le parole di Raiola. Io sono convinto che lo United non aspetterà fino all'estate per darlo via e se avranno l'opportunità di darlo via già a gennaio perdendoci il meno possibile lo faranno. La Juventus è una opportunità concreta, è chiaro che Pogba con la maglia bianconera abbia un feeling particolare".

Raiola nella giornata di ieri ha poi voluto rettificare la sua posizione, specificando che quella su Pogba era solo una sua opinione e che difficilmente il campione francese si muoverà a gennaio.