Moldavia-Italia 0-2: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Moldova (3-5-2): Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Perciun (16' st Bogaciuc), Rata (29' st Bodisteanu), Ionita, Reabciuk (11' st Bitca); Nicolaescu (29' st Fratea), Postolachi (11' st Damascan). A disp.: Timbur, Avram, Cucos, Caimacov, Bors, Forov, Platica. All.: Popescu
Italia (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso (29' st Dimarco); Orsolini (29' st Politano), Cristante, Tonali, Zaccagni (37' st Frattesi); Raspadori (20' st Esposito), Scamacca (20' st Retegui). A disp.: Donnarumma, Carnesecchi, , Locatelli, Ricci, Gabbia, Bastoni, Di Lorenzo. All.: Gattuso
Arbitro: Balakin
Marcatori: 43' st Mancini (I), 48' st Pio Esposito (I)
Ammoniti: Dumbravanu, Revenco, Stefan (M)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Le più lette
1 L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Capuano, frecciata al Trapani: "Non potevo darla vinta a dei vigliacchi mocciosi prestati al calcio"
Pronostici
Calcio femminile