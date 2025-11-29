Parma-Udinese 0-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Parma (3-5-2): Corvi; Del Prato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (79' Benedyczak), Keita (46' Estevez), Sørensen (56' Hernani), Valeri; Cutrone (46' Ondrejka), Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta
Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zemura, Atta (68' Ekkelenkamp), Karlstrom, Piotrowski (90' Zarraga), Zanoli (82' Ehizibue); Zaniolo (82' Bravo), Davis (68' Buksa). Allenatore: Kosta Runjaic
Marcatoti: 11' Zaniolo (U), 65' Davies rig. (U)
Ammoniti: Atta (U), Keita (P), Davis (U)
Espulsi: 64' Troilo (P), 90'+3' Runjaic (U)
