© foto di www.imagephotoagency.it

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Çetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo (36' st Under), Pastore (44' st Santon), Kluivert (32' st Perotti); Dzeko. A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Florenzi, Antonucci. All.: Fonseca

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon (13' st Lozano), Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne (38' st Younes); Mertens (20' st Lorente), Milik. A disp.: Ospina, Karnezis, Maksimovic, Luperto, Tonelli, Hysaj, Elmas, Gaetano. All.: C. Ancelotti (squalificato, in panchina D. Ancelotti)

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 19' Zaniolo, 10' st rigore Veretout (R), 27' st Milik (N)

Ammoniti: Kluivert, Spinazzola (R), Di Lorenzo, Mario Rui, Milik (N)

Espulsi: Cetin (R)