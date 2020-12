tmw radio Braglia: "Pau Lopez flop, Perin riacquisti umiltà. Donnarumma l'Allison del 2021"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex portiere Simone Braglia ha fatto il punto sull'annata dei portieri più importanti dell'inizio della stagione. Ecco le sue parole:

Mi dai un bilancio dei Flop di queste 14 giornate di A?

"Tra i flop ci metto Pau Lopez della Roma, mi sembra che nonostante la posizione della Roma prestigiosa, credo che nella scelta del portiere sia sbagliata. Il giocatore non ha retto la pressione, ha un lato caratteriale che non lo supporta. Gli altri nomi che faccio tra i flop sono Sirigu e Perin, lo dico mio malincuore. Il portiere del Torino è stato distratto fin dall'inizio dalle voci di mercato, tante volte il fatto di avere troppe lusinghe lo ha distolto. Qualità tecniche non si discutono, ma in questo scorcio del campionato non si sono palesate. Su Perin dico che ci sia da fare un discorso di squadra, Mattia deve riacquistare un grado di umiltà necessaria per offrire delle prestazioni all'altezza. Comunque Perin resti un lusso per il Genoa, ma in queste prime quattordici partite non abbiamo visto il vero Perin".

Passiamo ai top.

"Donnarumma ha riacquisito in queste prime 14 giornate di campionato una serenità che lo aveva contraddistinto a inizio carriera. Adesso sta ragionando con la sua testa, con il cuore, non pensando ai soldi. Adesso è uno dei protagonisti della stagione ed è un fattore in più anche per la nostra Nazionale. Il rinnovo è già deciso, sta pensando soprattutto alla famiglia, penso resterà al Milan. Penso Donnarumma sia l'Allison del 2021. L'altro nome è Silvestri, sta venendo alla ribalta in età giovane e con personalità. È un'alternativa importante a Sirigu per la Nazionale, bisogna dargli tempo, servono almeno un paio di campionati per determinare se un portiere può reggere un certo tipo di persone. Mi piace anche Dragowski, portiere freddo, può solo migliore, magari nelle uscite".