tmw radio D.Zenoni: "Atalanta, crescita enorme grazie a Percassi. Ora è una grande"

vedi letture

L'ex calciatore dell'Atalanta Damiano Zenoni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del momento dei bergamaschi.

Una crescita costante dell'Atalanta negli anni:

"Sono nato e cresciuto nel settore giovanile, mi ricordo i primi anni e non era la società di oggi. Si giocava per salvarsi, per noi era come vincere. Oggi invece è una grande del nostro campionato, negli ultimi cinque anni ha fatto cose straordinarie e impensabili. Non pensavo che potesse arrivare a certi livelli ma il merito va a Percassi, che ha costruito una macchina vincente e i risultati gli stanno dando ragione. E poi mettici la scelta del tecnico. Sta raccogliendo i frutti di un grande lavoro, anche a livello di strutture e settore giovanile. E poi giocatori forti, da nazionale".

Un personaggio a cui sei più legato?

"Mino Favini è stato un maestro di vita, prima che sul campo. Ogni tanto in campo ci faceva rivedere il gesto tecnico e per noi bambini era importantissimo. E' stato lui il simbolo della crescita del settore giovanile atalantino".