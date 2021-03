tmw radio D.Zenoni: "Atalanta, puoi fare l'impresa a Madrid. Muriel ora è al top"

vedi letture

Per Real Madrid-Atalanta a Maracanà nel pomeriggio di TMW Radio è intervenuto l'ex calciatore Damiano Zenoni.

Un pensiero su Real-Atalanta:

"Può fare l'impresa, sono molto fiducioso. Ho visto il Real a Bergamo e non mi è sembrato così forte. Può fare il colpaccio".

Davanti pronti Zapata e Muriel con Ilicic in panchina. Che ne pensa?

"Il mister schiera la miglior formazione e sa chi mettere. Da Zapata non si può prescindere e Muriel è il più in forma di tutti. Ilicic lo conosciamo, può essere determinante anche nel finale. E poi è stato recuperato Pasalic, è un arma in più per Gasperini. Manca qualcosa sulle fasce come ricambi ma davanti c'è molta qualità".

Qual è la forza di questa Atalanta?

"L'ha detta proprio Gasperini. Ha portato mentalità, disciplina. Ed è giusto continuare su questa strada e su questa idea di calcio. Per questo deve andare a Madrid con questo tipo di gioco, senza paura. E sono sicuro che lo farà. Contro l'intensità dell'Atalanta anche il Real deve stare attento. Non c'è nulla da perdere ed è un punto a favore dell'Atalanta".

Gasperini farebbe bene oggi in una big?

"Il mister ha molta forza. Dieci anni fa all'Inter c'era qualche scetticismo. Adesso, visti i risultati, può imporre la sua idea anche in un grande club. Adesso ha dimostrato che si può fare calcio ad alti livelli, propositivo. Credo che si possa fare questo anche in una grande squadra con grandi giocatori, se si mettono a disposizione. E con una società che ti sorregge".