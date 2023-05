tmw radio Ravezzani: "Milan, è stato un suicidio di Pioli. Mourinho, parole vergognose"

Ospiti: Impalloemeni:" Questa Inter fa aumentare i rimpianti per il campionato Pioli scelte sbagliate sulla trequarti." Ravezzani:" Voto all'Inter in stagione 9, al Milan 6. Pioli una formazione senza senso. Mourinho disonesto intellettualmente" Garbo:" Se le riserve del Milan non battono la Cremonese errore di mercato." Bonanni:" Troppi i cambi di Pioli. Inter non può stare così lontano dal Napoli." - Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, a TMW Radio, durante Maracanà, ha fatto il punto sulla Serie A.

Inter travolgente, continua il momento sì:

"Ho sempre sostenuto anche quando perdeva di vedere le occasioni. Ha sempre avuto come minimo 20 conclusioni a rete. Se hai gli attaccanti che per vari motivi non la buttano mai dentro è difficile vincere. Le occasioni da gol col Verona sono le stesse viste con tante altre. L'Inter non è mai stata malata, è una squadra matura per le classiche più che per corsa a tappe. Rimpianti? Diciamo che non sarei scontento, il prossimo tecnico che dovrebbe arrivare cosa deve fare, il Triplete?".

Può fare filotto?

"Oggi, analizzando la stagione, è da 9. Nessuno avrebbe potuto pensare che arrivasse in semifinale di Champions, finale di Coppa Italia e vincitrice della Supercoppa. Io mi tengo una stagione così rispetto a quella di Conte, che ha sì vinto il campionato ma per il resto...La stagione del Milan è da 6 solo per la semifinale di Champions, sennò è un disastro. Quindi c'è differenza nei risultati ottenuti".

Atto di presunzione di Pioli?

"E' stato scellerato. Ha fatto una frittatona. Prima della partita tutti dicevamo che era una formazione troppo a rischio. Si vedeva subito che era una formazione senza capo nè coda. La media di quell'attacco era di 1 gol ogni mille minuti insieme e tu li riproponi così? Anche a Cremona aveva fatto un turnover scellerato, Pioli quindi doveva sapere cosa poteva accadere. E' stato un suicidio di Pioli. Tutti i punti sono uguali, non è che valgono di più quelli con la Lazio. Dovevi vincere questa. Come pensi di fare gol con quell'attacco e con quei numeri?".

Che ne pensa dello sfogo di Mourinho contro l'arbitro a fine gara?

"E' un Mourinho martire. Finchè c'è qualcuno gli crede...Lui dice cosa vuole sentirsi dire il tifoso becero. E' vergognoso quello che ha detto, per il club. Vuole un club che lavori come dice lui con gli arbitri".