Fonte: Dal nostro inviato a Praga, Alessandro Rimi

Rifinitura in corso all'Eden Arena per lo Slavia Praga, atteso domani dalla sfida di Champions League contro l'Inter di Antonio Conte. Provato molto i cross dai lati con due inserimenti e tiri di prima. Poi torello e progressioni. I nerazzurri nel frattempo sono in volo in questi minuti, con la conferenza di mister Conte (assieme a De Vrij) programmata per le 18.30. Capitolo tifosi: attesi 1000 sostenitori nerazzurri a Praga più 200 in tribuna vip.

