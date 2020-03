Torino, doppia seduta congiunta con Gozzano e Alessandria per Belotti e compagni

Doppia sessione per il Torino. Al mattino allenamento congiunto con il Gozzano, allo stadio Filadelfia. Nel pomeriggio, allo stadio Olimpico Grande Torino, identica seduta con l’Alessandria alla presenza del Presidente Urbano Cairo. Con le due squadre piemontesi che militano nel girone A del campionato di serie C il tecnico Longo, nella circostanza, ha alternato tutti gli elementi della rosa composta anche da alcuni calciatori della Primavera. Belotti e compagni torneranno in campo lunedì 9 marzo: in calendario un allenamento pomeridiano. Lo riporta il sito ufficiale del club granata.