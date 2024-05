Ufficiale Torino, il giovane difensore Bianay Balcot firma con i granata fino al 2027

vedi letture

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver sottoscritto con il calciatore Côme Bianay Balcot il contratto per le prestazioni sportive fino al 30 giugno 2027.

Il difensore, nato il 13 maggio 2005 a Saint-Mandé in Francia, è cresciuto calcisticamente tra Paris Football Club e Football Club Montfermeil. Nella stagione 2022/'23 ha disputato il campionato di Primavera 2 con il Monza contribuendo alla promozione della squadra in Primavera 1 con 28 presenze e 2 gol. Quest'anno, in maglia granata, vanta invece 26 presenze tra campionato Primavera 1 e Coppa Primavera. Per lui anche due convocazione con la prima squadra, in occasione delle trasferte contro Cagliari e Udinese.

Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!