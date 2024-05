TMW Juventus, situazione Montero da valutare: domani dovrebbe partire con la Primavera

Come vi abbiamo raccontato in queste ore, la Juventus sta vivendo una fase di profonda riflessione in merito alla posizione di Massimiliano Allegri. Al club bianconero non sono affatto piaciuti i fatti dell'immediato post partita, con particolare riferimento allo scontro che lo stesso Allegri ha avuto col giornalista Guido Vaciago, direttore di Tuttosport. Secondo il pensiero del club, certi atteggiamenti non coincidono con le regole comportamentali della Juventus e proprio per questo motivo si starebbe valutando un'interruzione anticipata del rapporto.

Valutazioni in corso in casa Juventus, con il tecnico della Primavera Paolo Montero che è stato convocato in sede e che potrebbe traghettare la squadra nelle ultime due gare stagionali contro Bologna e Monza qualora dovesse arrivare l'esonero di Allegri.

Come raccolto da TMW la situazione relativa a Montero resta da valutare, ma il tecnico dovrebbe partire domani con la squadra per Frosinone, dove sabato alle 11 i bianconeri scenderanno in campo per il 34° turno del campionato Primavera.