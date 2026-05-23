Ufficiale A Brema cambia il portiere: Backhaus va a Friburgo, il Werder riscatta Hein dall'Arsenal

Importanti novità tra i pali del Werder Brema in vista della stagione 2026/27. Dopo otto anni trascorsi in biancoverde, Mio Backhaus lascia il club per trasferirsi al Friburgo, mentre la società anseatica ha deciso di esercitare l’opzione di acquisto per Karl Hein, prelevandolo a titolo definitivo dall’Arsenal. Sarà lui il nuovo portiere titolare della squadra.

L’amministratore delegato dell’area sportiva del Werder, Clemens Fritz, ha commentato con rammarico l’addio di Backhaus, sottolineandone l’importanza sia in campo sia all’interno dello spogliatoio: "Dal punto di vista sportivo e umano non è una separazione semplice. Mio ha disputato una stagione d’esordio in Bundesliga di altissimo livello e ha rappresentato una figura molto importante per il gruppo. Il Friburgo ha presentato un’offerta che costituisce una grande opportunità per il giocatore e, allo stesso tempo, un’operazione estremamente vantaggiosa per il club dal punto di vista economico. Tutte le parti sono soddisfatte dell’accordo e gli auguriamo il meglio per il futuro".

Contestualmente, il Werder ha confermato l’acquisto definitivo di Hein. Fritz ha spiegato che il portiere estone aveva già dimostrato il proprio valore nella scorsa stagione e che il club è felice di affrontare il nuovo campionato con un numero uno affidabile tra i pali. Entusiasta anche lo stesso Hein: "Sono molto felice di restare a Brema. Il Werder è uno dei club più prestigiosi della Bundesliga e vanta una storia straordinaria. Mi sono sentito a casa fin dal primo giorno, sia in città sia all’interno della società, e sono orgoglioso di poter continuare a far parte di questa realtà".

Arrivato in prestito dall’Arsenal nell’estate del 2025, il 24enne ha collezionato due presenze in Bundesliga prima che un infortunio alla mano, subito a marzo, lo costringesse a chiudere anzitempo la stagione. Completamente ristabilito, l’estone è ora pronto a raccogliere l’eredità di Backhaus e a difendere la porta del Werder da titolare nel prossimo campionato.