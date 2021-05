ufficiale parte lo Schalke 04 del futuro. Presi Palsson, Latza e Terodde. Flick diviene pro

Lo smacco per la prima retrocessione dopo 30 anni rimane enorme, ma lo Schalke 04 deve ripartire quanto prima per conquistare nuovamente la Bundesliga.

Una volta formalizzati i numerosi addii di calciatori importanti (da Mustafi a Bentaleb, passando per Schöpf e Stambouli), sono in arrivo altri due innesti per la nuova stagione. L'islandese Victor Pálsson (30) è un elemento che già conosce la categoria, avendovi militato con la maglia del SV Darmstadt 98. Molta l'esperienza accumulata fra Danimarca, Inghilterra, Scozia, Stati Uniti, Olanda, Svezia e Svizzera. Per lui anche una cospicua frequentazione della nazionale scandinava. Gioca come mediano.

Lo stesso ruolo di Florian Flick (21), il quale non rappresenta una novità dato che proviene dalla formazione B, dove ha giocato titolare sino al salto in prima squadra le ultime cinque partite in programma. Siglato il primo contratto professionistico, scadenza 2023.

Nei mesi scorsi lo Schalke 04 ha ingaggiato altri due giocatori. Il centrocampista Danny Latza (31), per lui si tratta di un ritorno alla casa madre dopo dieci anni passati fra SV Darmstadt 98, Bochum e Magonza. Accordo biennale con possibilità di prolungare di un altro anno in caso di promozione.

Ed il centravanti Simon Terodde (33), un autentico specialista della Zweite Bundesliga, con ben 142 reti messe a segno tra Union Berlino, Bochum, Stoccarda, Colonia ed Amburgo. Vincolo annuale con opzione per estendere fino al 2023.