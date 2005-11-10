L'Atletico passa sul campo dell'Espanyol: decide una giocata sull'asse Alvarez-Baena
Michele Pavese
Julian Alvarez torna a essere decisivo per l'Atletico Madrid. La squadra di Simeone ottiene la sesta vittoria consecutiva e passa sul difficile campo dell'Espanyol grazie al gol realizzato a un minuto dal 90' da Alex Baena, propiziato da una giocata dell'attaccante argentino. entrato in campo a inizio ripresa al posto di un quasi evanescente Lookman. Un successo prezioso per i colchoneros, ora secondi a sole due lunghezze dal Barcellona, che tra poco scenderà in campo contro il Betis Siviglia.
Il programma della nona giornata
Venerdì 16 ottobre
Deportivo La Coruña - Levante 1-1
Sabato 17 ottobre
Espanyol - Atletico Madrid 0-1
Villarreal - Elche
Betis - Barcellona
Valencia - Athletic Bilbao
Domenica 18 ottobre
Osasuna - Racing Santander
Celta Vigo - Alavés
Malaga - Real Sociedad
Real Madrid - Siviglia
Lunedì 19 ottobre
Getafe - Rayo Vallecano
CLASSIFICA
1. Barcellona 24
2. Atletico Madrid 22
3. Betis 19
4. Real Madrid 18
5. Siviglia 14
6. Real Sociedad 13
7. Alavés 11
8. Deportivo La Coruña 11
9. Celta Vigo 8
10. Athletic Bilbao 8
11. Villarreal 8
12. Espanyol 8
13. Rayo Vallecano 8
14. Getafe 8
15. Racing Santander 8
16. Osasuna 8
17. Levante 7
18. Elche 6
19. Valencia 5
20. Malaga 4