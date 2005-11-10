La palla è nel campo della famiglia Friedkin. Perché Gian Piero Gasperini vuole una Roma sempre più sua, ma per alzare il livello servirà anche il mercato. Gennaio può diventare un passaggio importante per capire quanto siano concrete le ambizioni giallorosse e quali margini abbia davvero la società per accontentare il tecnico. Il ds Tony D'Amico è pronto, le idee non gli mancano, l'input dovrà però arrivare chiaramente dagli Stati Uniti. Gasp è chiaro: non basta aggiungere qualche nome alla rosa: servono giocatori funzionali, capaci di inserirsi subito nelle idee dell'allenatore. La partita si gioca sul campo, ma una parte del futuro della Roma passa già dalle scelte che verranno fatte a gennaio.

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Gasperini lo ha già spiegato a tutti. Il messaggio fatto arrivare all'ad Galantic

Sul mercato, Gasperini ha scelto di non sbilanciarsi e ha indicato una strada precisa: prima dovrà essere l'amministratore delegato John Galantic a chiarire cosa potrà fare la Roma a gennaio. "E' opportuno che prima ne parli il nostro AD", ha spiegato il tecnico, definendo quella invernale una sessione "sempre molto complicata e difficile". "La mia attenzione va solo al campionato", ha concluso. Parole che spostano inevitabilmente il tema dai desideri tecnici alle possibilità economiche e strategiche del club. Il messaggio è chiaro. Ora tocca ai Friedkin rispondere, in una stagione dove l'occasione sembra più ghiotta che mai...