Barcellona-Alaves, le formazioni ufficiali: Raphinha titolare, Flick ne cambia 5 rispetto a Londra
Il Barça di Hansi Flick si presenta allo Spotify Camp Nou con diverse novità rispetto all’undici visto in Champions League. Tra le più significative, la titolarità di Marc Bernal a centrocampo, mentre Raphinha torna dal primo minuto sulla fascia. Completano le rotazioni Gerard Martín, Casadó e Dani Olmo, confermando la volontà del tecnico tedesco di mischiare esperienza e freschezza in vista di un calendario fitto di impegni europei e di Liga. Panchina per Pedri, Araujo out per un problema dell'ultimo minuto.
L’Alavés di Coudet risponde con quattro cambi rispetto all’ultima partita. In difesa spazio a Parada sulla fascia sinistra, mentre a centrocampo entra Pablo Ibáñez per rinforzare la mediana. In attacco, le novità principali sono Calebe e Rebbach sugli esterni, a supporto di Boyé.
Barcellona (4-3-3): Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Dani Olmo, Casadó, Marc Bernal; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.
Alaves (4-3-3): Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Denis Suárez; Calebe, Boyé, Rebbach.