LaLiga, l'Osasuna non va oltre il 2-2 contro l'Alaves: segnano gli ex Serie A Budimir e Boye

Alaves e Osasuna non si fanno male, pareggiando per 2-2 il derby basco del 30° turno de LaLiga. Il risultato è frutto di un doppio botta e risposta, tra primo e secondo tempo: al 4' gol di Rosier e al 44' pareggio di Martinez; all'80' rigore di Budimir e al 91' rigore di Boye per il 2-2 finale. Grazie a questo pareggio l'Osasuna aggancia l'Espanyol e l'Athletic a quota 38 punti in classifica, mentre l'Alaves fa un ulteriore piccolo passo verso la salvezza.

Il programma del 30° turno de LaLiga

Venerdì 3 aprile

Rayo Vallecano - Elche 1-0

Sabato 4 aprile

Real Sociedad - Levante 2-0

Maiorca - Real Madrid 2-1

Betis Siviglia - Espanyol 0-0

Atletico Madrid - Barcellona 1-2

Domenica 5 aprile

Getafe - Athletic Bilbao 2-0

Valencia - Celta Vigo 2-3

Oviedo - Siviglia 1-0

Alaves - Osasuna 2-2

Lunedì 6 aprile

Girona - Villarreal

La classifica aggiornata de LaLiga

Barcellona 76 (30 partite giocate)

Real Madrid 69 (30)

Villarreal 58 (29)

Atl. Madrid 57 (30)

Betis 45 (30)

Celta Vigo 44 (30)

Real Sociedad 41 (30)

Getafe 41 (30)

Osasuna 38 (30)

Espanyol 38 (30)

Ath. Bilbao 38 (30)

Vallecano 35 (30)

Valencia 35 (30)

Girona 34 (29)

Alaves 32 (30)

Maiorca 31 (30)

Siviglia 31 (30)

Elche 29 (30)

Levante 26 (30)

Oviedo 24 (30)