Boye riprende la Real Sociedad al 97': pazzo 3-3 nel derby basco con l'Alaves
Il derby tra Real Sociedad e Deportivo Alaves ad Anoeta finisce 3-3 in una partita caotica sotto la pioggia. Il match si apre con l’autogol di Caleta-Car su cross di Rebbach, poi la Real pareggia con un gran tiro di Luka Sučić. Gli ospiti tornano avanti grazie a un’altra rete fortunosa, frutto di una deviazione dopo un cross di Guridi. Prima dell’intervallo, la Real riequilibra ancora il punteggio con un potente tiro di Turrientes.
Nella ripresa, i padroni di casa passano in vantaggio con Óskarsson, servito da Kubo, ma nel recupero l’Alavés trova il definitivo 3-3 con Lucas Boyé, autore di una splendida conclusione dalla distanza. Un finale folle, che lascia la Real con l’amaro in bocca e l’Alavés con un punto prezioso in chiave salvezza.
La 31a giornata
Venerdì 10 aprile
Real Madrid - Girona 1-1
Sabato 11 aprile
Real Sociedad - Alaves 3-3
Elche - Valencia
Barcellona - Espanyol
Siviglia - Atletico Madrid
Domenica 12 aprile
Osasuna - Betis Siviglia
Maiorca - Rayo Vallecano
Celta Vigo - Oviedo
Athletic Bilbao - Villarreal
Lunedì 13 aprile
Levante - Getafe
CLASSIFICA
Barcellona 76
Real Madrid 70
Villarreal 58
Atl. Madrid 57
Betis 45
Celta Vigo 44
Real Sociedad 42
Getafe 41
Osasuna 38
Espanyol 38
Ath. Bilbao 38
Girona 38
Vallecano 35
Valencia 35
Alaves 33
Maiorca 31
Siviglia 31
Elche 29
Levante 26
Oviedo 24