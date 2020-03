Barcellona, preoccupa il rendimento di Messi in trasferta: la Pulce a secco da 3 mesi

Lionel Messi soffre del mal di trasferta. Il fenomeno argentino non segna in Liga lontano dal Camp Nou dallo scorso 1 dicembre, il giorno prima di ricevere il suo sesto Pallone d'Oro. Da quel gol realizzato contro l'Atletico Madrid (prima ne aveva firmati solo tre) sono passati tre mesi e Messi, nel frattempo ha timbrato in sole sei occasioni, quattro delle quali nella sfida contro l'Eibar. Un rendimento che comincia a preoccupare il Barcellona, troppo legato alle prestazioni del suo numero 10. di cui avrebbe bisogno soprattutto in questo momento di grande difficoltà.