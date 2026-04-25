Otamendi via dal Benfica, può tornare al River. Mourinho: "Ha il diritto di scegliere il suo futuro"

Già la scorsa estate era stato a un passo dall'addio, prima di scegliere di rimanere a Lisbona e non abbandonare la fascia da capitano. Dopo una stagione problematica al Benfica, però, Nicolas Otamendi ha aperto la porta al River Plate per negoziare il suo arrivo dopo il Mondiale 2026.

L'allenatore delle aquile, José Mourinho, ha rotto il silenzio in proposito - il difensore argentino di 38 anni è in scadenza il prossimo 30 giugno: "Dipende solo da lui. Ci sono persone che hanno il diritto, tra virgolette, di scegliere il proprio futuro per tutto ciò che hanno costruito nel calcio. E Otamendi è uno di questi", ha dichiarato lo Special One in conferenza stampa prima della partita contro il Moreirense, per la 31ª giornata della Liga portoghese.

"Ha giocato la sua ultima partita con la nazionale in territorio argentino per sua decisione, credo che finirà con la nazionale dopo il Mondiale per sua decisione, sarà per sua decisione che tornerà in Argentina e al River Plate o continuerà al Benfica. Tutto è nelle sue mani", ha aggiunto Mourinho. Per il Benfica, al netto del titolo ormai lontanissimo e in favore del Porto, tuttavia sarebbe una perdita colossale in difesa. "Una presenza sempre costante, con pochissimi infortuni e assenze. È un grande giocatore", ha concluso l'allenatore del Benfica. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Argentina, tuttavia, Otamendi sarebbe spinto dal desiderio di tornare a giocare in madrepatria in un club, per indirizzarsi verso il tramonto di carriera.