Ufficiale Bergodi non è più l'allenatore del Rapid Bucarest: fatali le 4 sconfitte consecutive

Dopo l'anticipazione da parte di TMW, arriva anche l'ufficialità: il Rapid Bucarest ha esonerato il tecnico italiano Cristiano Bergodi dopo una serie negativa di 4 sconfitte consecutive nelle prime quattro gare dei playoff. Come si legge nel comunicato "in seguito a questi risultati, il Rapid è sceso in 5^ posizione a un solo punto dal Sepsi OSK, ultimo nei playoff.

59 anni, Cristiano Bergodi è arrivato a inizio stagione, si è seduto sulla panchina del Rapid in 37 partite, terminate con 16 vittorie, 12 pareggi e 9 sconfitte. Inoltre, a Giulesti, non continueranno Luigi Ciarlantini, il secondo allenatore, e Ionel Colonnello, il preparatore fisico, entrambi facenti parte dello staff di Bergodi. Ringraziamo i tre per i bellissimi momenti e auguriamo loro tanto successo per il futuro!

L'interim sarà fornito da Bogdan Lobonț, insieme ad Adrian Iencsi e Ciprian Niță".