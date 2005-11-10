Ufficiale Brighton, acquisto in difesa: arriva Costinha, accordo quinquennale. Hurzeler: "Ha valore"

"Il Brighton ha raggiunto un accordo per l'acquisto del difensore Costinha dall'Olympiacos". Con questo annuncio ufficiale i Seagulls hanno annunciato un nuovo rinforzo estivo per Fabian Hurzeler, terzino destro portoghese in arrivo dall'Olympiacos di Taremi. Il 26enne ha firmato un contratto che lo lega al club di Premier League per i prossimi cinque anni, fino al 2031, "subordinato al transfer internazionale e al completamento delle consuete approvazioni normative".

L'allenatore, Fabian Hurzeler, ha presentato così il nuovo arrivato: "Costinha è un giocatore che seguiamo da vicino da diverso tempo. Possiede le capacità difensive, l'intensità e la comprensione di ciò che per noi ha valore, e riteniamo che sarà un'ottima aggiunta alla squadra", le prime parole rilasciate dal tecnico tedesco ai microfoni ufficiali del Brighton.

"Si trova a suo agio sia in fase di possesso che di non possesso palla e aumenterà la concorrenza nel ruolo di terzino destro, affiancandosi alle opzioni già a nostra disposizione. Sono felicissimo che abbia scelto di continuare il suo percorso di crescita con noi in Premier League". João Pedro Loureiro da Costa è il nome completo di Costinha, che ha iniziato la sua carriera in Portogallo, crescendo nel settore giovanile prima di esordire tra i professionisti con il Rio Ave, dove ha accumulato una preziosa esperienza nella Liga Portugal fin da giovane. Le sue prestazioni in patria lo hanno portato fino al trasferimento all'Olympiacos nel 2024, club con cui ha collezionato 74 presenze.