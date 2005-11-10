Ufficiale Brighton, che colpo in attacco: preso Yohanna dall'AIK, contratto fino al 2031

Il Brighton & Hove Albion ha annunciato l'ingaggio dell'esterno offensivo Zadok Yohanna dall'AIK Stoccolma. Il calciatore nigeriano ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà al club inglese fino a giugno 2031. I dettagli economici dell'operazione non sono stati resi noti.

Il trasferimento sarà formalizzato alla riapertura della finestra di mercato e resta subordinato alle consuete autorizzazioni regolamentari.

Yohanna, che compirà 19 anni entro la fine del mese, arriva al Brighton dopo essersi affermato come uno dei giovani talenti più promettenti del panorama europeo, grazie all'ottimo impatto avuto nella massima serie svedese nel corso di questa stagione.

L'allenatore Fabian Hurzeler ha commentato così il nuovo acquisto: "Non vedo l'ora di lavorare con Zadok. Guardando le sue partite e le sue caratteristiche, si nota subito come sia un giocatore capace di incidere negli ultimi trenta metri.

È ancora molto giovane e avrà bisogno di tempo per adattarsi al club e alla Premier League, ma è un calciatore entusiasmante da vedere all'opera e porta quella creatività che siamo certi i nostri tifosi apprezzeranno.

È dinamico, veloce e ama puntare l'uomo. Le sue qualità tecniche e le sue caratteristiche rappresenteranno un'importante risorsa per il nostro reparto offensivo".

Yohanna ha iniziato la propria carriera all'Ikon Allah Football Academy, in Nigeria, prima di trasferirsi in Svezia nel 2025. Con la maglia dell'AIK si è rapidamente adattato al calcio europeo, mettendosi in evidenza nel campionato svedese.

Nel corso della stagione ha collezionato 18 presenze tra campionato e coppe, realizzando cinque gol e servendo quattro assist.