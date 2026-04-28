Un talento al giorno, Zadok Yohanna: il Lipsia va a caccia del sostituto di Diomandè

Per sostituire Diomandè, il Lipsia pensa al gioeillino Zadok Abu Yohanna (nato il 29 giugno 2007 a Bauchi, Nigeria), esterno d'attacco classe 2007 in forza all’AIK, nella massima serie svedese, l'Allsvenskan. Approdato nel club di Stoccolma nel luglio 2025, indossa la maglia numero 36 ed è legato alla società da un contratto a lungo termine fino al 31 dicembre 2029.

Alto 1,81 m e mancino naturale, Yohanna agisce prevalentemente sulla corsia destra come ala invertita in un tridente d'attacco (4-3-3). Grazie a un’accelerazione esplosiva e a un controllo di palla millimetrico, eccelle nel dribbling a corto raggio, utilizzando finte di corpo e cambi di direzione improvvisi per creare superiorità numerica. Più che un crossatore classico, è un'ala-goleador moderna che ama accentrarsi per colpire con potenza e precisione verso la porta. Nella stagione 2026 ha definitivamente consacrato il suo talento, diventando una pedina fondamentale per l’AIK. Ha bagnato l'esordio in campionato con una rete contro l'Halmstads BK e ha mostrato un feeling particolare con la Svenska Cupen, dove ha messo a segno 3 reti in sole 4 presenze.

Nome: Zadok Yohanna

Data di nascita: 29 giugno 2007

Nazionalità: nigeriano

Ruolo: ala sinistra

Squadra: AIK Solna

Assomiglia a: Yan Diomande

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