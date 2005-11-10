Brutte notizie per il Barcellona: contro il PSG dovrà fare a meno di Eric Garcia e Kounde

Brutte notizie in casa Barcellona a due giorni dalla sfida contro il Paris Saint-Germain, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Il club blaugrana ha infatti comunicato gli infortuni di Jules Koundé ed Eric Garcia, entrambi indisponibili per il big match europeo di martedì sera.

La formazione di Hansi Flick, ancora a punteggio pieno in stagione con undici vittorie nelle prime undici partite ufficiali, dovrà quindi fare i conti con una vera e propria emergenza nel reparto arretrato proprio in vista di uno degli appuntamenti più importanti di questo inizio di stagione. Secondo il comunicato diffuso dal Barcellona, Eric Garcia ha riportato una lesione muscolare alla coscia destra. Il difensore spagnolo dovrà osservare uno stop stimato tra le tre e le quattro settimane, saltando così diversi impegni nelle prossime settimane.

Situazione differente per Jules Koundé. Il difensore francese ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra e non sarà a disposizione contro il PSG. Il Barcellona, inoltre, ha precisato che l'eventuale recupero per il Clasico di domenica prossima contro il Real Madrid dipenderà dall'evoluzione dell'infortunio nei prossimi giorni. Le assenze costringeranno Hansi Flick a ridisegnare la linea difensiva. Tra le possibili soluzioni allo studio del tecnico tedesco c'è l'impiego di João Cancelo sulla corsia destra, con il giovane Espart candidato a occupare la fascia sinistra.