Jules Kounde, un pilastro per la nazionale francese. Ma può andare via dal Barcellona?

Jules Kounde può lasciare il Barcellona già a gennaio? Nelle ultime settimane ci sono stati interessamenti di diversi club importanti, due su tutti: il Bayern Monaco e il Chelsea, con i Blues che avevano cercato di acquistarlo già nel 2022. A quel tempo, almeno inizialmente, l'idea del francese era quella di accettare il trasferimento in Premier League, salvo poi accettare la destinazione catalana. Anche perché l'ammontare dell'accordo non fu certo banale, circa 50 milioni di euro, per far sì che il Siviglia accettasse la proposta.

Alti e bassi

Hansi Flick qualche volta, soprattutto nel corso di questa stagione, gli ha preferito altri interpreti, come Gerard Martin. Nelle ultime due partite però ha messo a segno un assist e poi un gol, tanto più che la stima nei suoi confronti fosse ritornata, quasi immutata.

Out per infortunio

Nelle ultime settimane Kounde è stato costretto a rimanere ai margini poiché, durante Barcellona-Betis Siviglia, ha riportato una distorsione alla caviglia che lo ha costretto a saltare le ultime cinque partite. Oltre a quella odierna, cioè l'impegno della Francia contro la Nazionale di Roberto Mancini. Il suo ritorno è previsto comunque a brevissimo, resta solo da capire se saranno le ultime partite con il Barça. Oggi Jules Kounde compie 28 anni.