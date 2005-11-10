Barcellona, grana Koundé: non si è ancora allenato con il gruppo. Flick nei guai in difesa

Il Barcellona è tornato ad allenarsi oggi alla Ciutat Esportiva dopo la sconfitta nel Clásico con il Real Madrid (1-2). Il gruppo di Hansi Flick ha iniziato la sessione con mezz'ora di lavoro in palestra prima di scendere in campo per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato, contro l'Alaves, questo sabato (ore 21) allo Spotify Camp Nou. Mentre arrivano novità su Jules Koundé.

Le ultime

Il difensore francese, che ha saltato la partita contro il Real Madrid per una distorsione alla caviglia sinistra, non ha ancora potuto aggregarsi al lavoro con il gruppo e rimane sotto osservazione. Lo riferisce il quotidiano catalano SPORT: la sua evoluzione segnerà i prossimi passi, anche se la sua presenza contro l'Alaves non è da escludere. Kounde sta facendo il possibile per rientrare quanto prima, ma dovrà ancora attendere per verificare se potrà essere a disposizione sabato. Le possibilità di un recupero in extremis ci sono, ma non sono ancora stati sciolti i dubbi.

Allarme infortuni

Questo complica la vita ad Hansi Flick, vista la situazione difensiva critica per una serie considerevole di infortuni. Cubarsí, che non ha raggiunto la serata di gala del Pallone d'Oro a causa di uno stato febbrile, ha potuto allenarsi con totale normalità questo mercoledì. Invece Xavi Espart rimarrà fuori per sette settimane a causa di un serio problema alla caviglia, mentre Alex Campos è stato l'unico difensore della squadra riserve presente con la prima squadra. Out Christensen per infortunio muscolare, anche Eric García è ko (guaio alla coscia). Non si escludono altre opzioni per la fascia, come Bryan Fariñas. Hansi Flick intanto si è mostrato ottimista riguardo all'evoluzione della situazione di Kounde dopo il Clásico, così come per Garcia: "Eric ha un'ottima cera. E anche Jules", ha sottolineato il tecnico, senza specificare le tempistiche.