Bundesliga, Fullkrug ne fa altri 2. Pazza sfida tra Elversberg e Augusta: 7 gol e 4 rigori

Solita raffica di reti ma anche grande equilibrio nelle sfide della sesta giornata di Bundesliga disputate nel pomeriggio. L'Amburgo conquista tre punti d'oro battendo lo Stoccarda con un gol segnato a due minuti dalla fine da Muheim. Frena ancora il Borussia Dortmund, che non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Union Berlino, mentre al Werder non basta il solito Fullkrug: con il Paderborn finisce 2-2, la doppietta dell'ex Milan serve a pareggiare le reti di Marino e Tigges del primo tempo.

Molte più emozioni tra Elversberg e Augusta: i padroni di casa vanno sul 3-0 dopo 28' (Petkov - che prima sbaglia il rigore -, Gunther e Rohr), poi subiscono il gol del 3-1 su penalty ben oltre il 45' (nono minuto di recupero). Nella ripresa Gregoritsch accorcia ulteriormente dal dischetto e all'87' viene revocato il rigore del possibile 3-3 (sarebbe stato il terzo per gli ospiti); due minuti dopo arriva il poker di Schmahl, prima del 4-3 definitivo di Komur e di un altro rigore sbagliato dai padroni di casa, questa volta da Futkeu al 98'. La rete del solito Tietz invece permette al Magonza di espugnare il campo dello Schalke 04.

Il programma completo della sesta giornata

Venerdì 16 ottobre

Eintracht Francoforte - Colonia 1-0

Sabato 17 ottobre

Union Berlino - Borussia Dortmund 0-0

Amburgo - Stoccarda 1-0

Werder Brema - Paderborn 2-2

Schalke 04 - Magonza 0-1

Elversberg - Augusta 4-3

Bayern Monaco - RB Lipsia

Domenica 18 ottobre

Bayer Leverkusen - Friburgo

Borussia M'Gladbach - Hoffenheim

CLASSIFICA

1. Borussia Dortmund 14

2. Friburgo 13

3. Bayern Monaco 11

4. Bayer Leverkusen 10

5. Magonza 10

6. Elversberg 10

7. RB Lipsia 9

8. Amburgo 9

9. Werder Brema 9

10 Augusta 8

11. Eintracht Francoforte 8

12. Colonia 7

13. Stoccarda 6

14. Schalke 04 5

15. Union Berlino 5

16. Paderborn 5

17. Hoffenheim 3

18. Borussia M'Gladbach 0