Ufficiale Il Borussia Dortmund ingaggia Patrick Drewes: esperienza tra i pali fino al 2027

Il Borussia Dortmund rafforza il reparto portieri con l’arrivo di Patrick Drewes, dal Bochum, club retrocesso in seconda divisione. Il 32enne estremo difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con i gialloneri, che puntellano ulteriormente la propria rosa con un elemento affidabile e di grande esperienza.

Drewes ha all’attivo oltre 100 presenze in 2. Bundesliga e nella stagione 2024/25 ha difeso la porta del Bochum in 21 partite di Bundesliga. Originario di Delmenhorst, il portiere conosce bene la realtà calcistica del BVB e arriva a Dortmund con grande entusiasmo. "Siamo felici di poter contare su Patrick nei prossimi anni – ha dichiarato il direttore sportivo Sebastian Kehl –. Con Gregor Kobel, Alexander Meyer e lui, siamo ben coperti in porta. Drewes è un professionista serio, con grande spirito di squadra e voglia di mettersi a disposizione".

Anche Drewes ha espresso soddisfazione per il trasferimento: "Quando ho saputo dell’interesse del BVB e ho parlato con i dirigenti, ho capito subito che era l’opportunità giusta. Farò il massimo ogni giorno in allenamento per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Entrare a far parte di uno dei club più importanti d’Europa è per me motivo di grande orgoglio".