Ufficiale Chelsea, quattro giocatori al passo d'addio: c'è anche il fratello di Michael Olise

Il Chelsea ha ufficializzato la lista dei giocatori che lasceranno il club al termine della stagione 2025-26. Sono quattro i calciatori che saluteranno Stamford Bridge alla scadenza dei rispettivi contratti, fissata per il 30 giugno. Tra gli addii figura quello di Brodi Hughes, difensore cresciuto nel settore giovanile dei Blues. Arrivato a Cobham all’età di otto anni, Hughes ha trascorso ben tredici stagioni nel vivaio londinese, completando nell’ultima annata un’esperienza in prestito al Wimbledon, in League One.

Lascia il club anche Richard Olise, protagonista di un percorso decennale nelle giovanili del Chelsea. Entrato nell’Academy da Under 9, il centrocampista offensivo - fratello di Michael - aveva avuto la soddisfazione di essere convocato in prima squadra per la trasferta di Conference League contro l’Astana nella stagione 2024-25. Si conclude inoltre l’avventura di Samuel Rak-Sakyi. Il centrocampista, arrivato anch’egli da bambino nel vivaio dei Blues, ha collezionato quattro presenze con la prima squadra. Il suo debutto è arrivato in Conference League contro il Noah, competizione nella quale ha poi disputato altre tre gare.

L’ultimo giocatore in uscita è Jimi Tauriainen. Il finlandese, approdato a Londra nel 2020, era stato inserito tra i convocati per la finale di Carabao Cup del 2024 contro il Liverpool. Pochi giorni più tardi aveva esordito in prima squadra in FA Cup contro il Leeds, prima di debuttare anche in Premier League nella sfida contro il Tottenham. Il Chelsea ha ringraziato tutti i giocatori in partenza per l’impegno e il contributo offerto nel corso degli anni, augurando loro il meglio per il prosieguo della carriera professionale.