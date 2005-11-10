Roma, non solo Castro. Ripresi i contatti per Alajbegovic, ma la concorrenza del Chelsea fa paura

La Roma è vicinissima a definire l’arrivo di Santiago Castro dal Bologna, ma il lavoro sul mercato offensivo non si ferma. Mentre la trattativa per l’attaccante argentino è entrata nella fase decisiva, la dirigenza giallorossa continua a muoversi alla ricerca di nuovi esterni d’attacco. Dopo aver valutato diversi profili, tra cui Nusa ed El Mala, il Corriere della Sera edizione Roma fa sapere che il club capitolino ha riacceso i contatti per Kerim Alajbegovic, talento classe 2007 del Bayer Leverkusen.

Il nome del giovane bosniaco era già emerso nei mesi scorsi, quando un selfie del padre del giocatore con Miralem Pjanic aveva alimentato le voci su un possibile approdo nella Capitale. La pista, poi rimasta in stand-by, è tornata d’attualità perché Alajbegovic rappresenta un profilo in linea con le esigenze della Roma: un’ala sinistra di talento, giovane e con ampi margini di crescita. Il giocatore ha inoltre attirato l’attenzione dopo il Mondiale, dove si è messo in luce trovando anche il primo gol al torneo che inevitabilmente ha aumentato il numero delle pretendenti.

Il Bayer Leverkusen valuta il suo cartellino almeno 30 milioni di euro, una cifra importante ma comunque considerata accessibile rispetto ai costi di altri obiettivi. La Roma, però, non è più l’unica interessata: sul bosniaco ci sono anche Chelsea, Atalanta, Fiorentina e Napoli. Se le italiane non sembrano rappresentare un ostacolo insormontabile, il club londinese potrebbe invece far lievitare il prezzo in caso di asta. I giallorossi dovranno quindi accelerare per evitare di perdere una pista seguita da tempo.