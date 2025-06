Ufficiale Chelsea, via un esubero: il portiere U21 inglese Sharman-Lowe va in prestito al Bolton

Il Bolton rinforza la porta con un colpo interessante: è ufficiale l’arrivo di Teddy Sharman-Lowe, giovane portiere classe 2002, in prestito per una stagione dal Chelsea. Il 22enne inglese arriva dopo un’annata da protagonista assoluto con la maglia del Doncaster Rovers, con cui ha disputato tutte le 46 partite di campionato contribuendo in maniera determinante alla conquista del titolo in League Two.

"Sono molto entusiasta di essere qui. È un'altra grande sfida per me", ha dichiarato Sharman-Lowe ai microfoni del sito ufficiale del Bolton. "Entrare in un club con la storia e le ambizioni del Bolton - che ha vissuto la Premier League e punta a tornarci - è un'opportunità importante".

Attualmente impegnato con l’Under 21 dell’Inghilterra agli Europei di categoria in Slovacchia, Sharman-Lowe rappresenta il quinto innesto estivo messo a segno dal tecnico Steven Schumacher, intenzionato a costruire una rosa competitiva per puntare al salto di categoria.