Ufficiale Dura un anno l'esperienza di Andy Carroll al Bordeaux: annunciata la separazione

vedi letture

È arrivata l’ufficialità: Andy Carroll lascia il Bordeaux. L’attaccante inglese, arrivato la scorsa estate con un contratto valido fino al 2026, conclude anzitempo la sua avventura in Francia per motivi personali, decidendo di fare ritorno in patria per stare più vicino ai propri figli.

A comunicarlo è stato lo stesso club girondino, che ha voluto salutare con affetto il 36enne ex West Ham e Newcastle. Nonostante l’età, Carroll ha offerto un contributo significativo in campo, mettendo a referto 11 gol e 2 assist in 21 presenze nel campionato di National 2. Oltre ai numeri, il centravanti ha saputo imporsi per carisma, esperienza e professionalità, diventando un punto di riferimento per compagni e staff.

“Andy ha portato impatto fisico, spirito di sacrificio e una presenza importante nello spogliatoio. Fuori dal campo si è rivelato una persona generosa, molto apprezzata da tifosi e dipendenti del club”, si legge nella nota ufficiale del Bordeaux, che ha voluto ringraziarlo con calore.