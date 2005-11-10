Deportivo, Hidalgo: "Quando hai la partita sotto controllo e senza soffrire, devi vincere"

La giornata di Liga si è aperta ieri sera, con l'1-1 tra Deportivo e Levante. A fine partita, il tecnico della squadra di casa Antonio Hidalgo ha commentato così i 90 minuti ai canali ufficiali del club: "Si tratta di essere cinici in area di rigore e questo ci sta costando troppo. Non è stata la nostra migliore partita, ma quando hai la partita sotto controllo con così poco tempo a disposizione, e non stai soffrendo troppo, devi vincere.

Il primo tempo è stato equilibrato. Entrambe le squadre hanno faticato a uscire dalla pressione. Nonostante ciò, Giaco ha avuto la sua occasione. Non siamo stati fluidi come avremmo dovuto essere nella prima frazione di gioco. Leo ha dovuto salvare un pallone sulla linea di porta dopo un nostro errore.

Siamo riusciti a trovare la superiorità, a portarci in vantaggio. Adama ha avuto l'occasione di segnare il secondo gol. Subire un gol che non si dovrebbe subire. E 'Jonny' ha avuto un'altra chiara occasione".