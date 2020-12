Dopo Rafael Leao ecco il record in Premier di McTominay: due gol nei primi tre minuti

Giornata di record per la Serie A e non solo. Dopo quello di Rafael Leao, che oggi è andato a segno dopo 6.76 secondi realizzando così il gol più veloce della storia della Serie A e dei maggiori campionati europei, ecco quello di Scott McTominay: il centrocampista del Manchester United ha realizzato una doppietta nella gara vinta 6-2 contro il Leeds nei primi tre minuti: il primo gol dopo 1 minuto e sei secondi, il secondo dopo due minuti e 49 secondi. E' un record nella storia della Premier League, ma non in assoluto visto che nel 2012 David Zurutuza fece meglio.