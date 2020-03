Emergenza Coronavirus. Valencia, Gaya conferma: "Sono positivo al COVID-19"

Con un post su proprio account Instagram Josè Luis Gaya, difensore del Valencia ha annunciato la sua positività al tampone per il COVID-19: “Dopo quanto diramato dai media posso confermare di essere risultato positivo al Coronavirus - spiega il giocatore nel suo post - Sono isolato in casa e totalmente asintomatico. Pertanto, desidero sfruttare questo social network per chiedere a tutti di non calpestare la propria salute. Ora, sono i nostri anziani che ne hanno più bisogno: i casi gravi devono essere seguiti dai nostri eroi della salute. Da qui, voglio ringraziare tutti i membri del servizio sanitario spagnolo (personale addetto alle pulizie, guardiani, assistenti, infermieri, medici, personale delle ambulanze e personale di laboratorio). Non voglio dimenticare tutte le forze di sicurezza e tutte le persone che ci stanno rendendo possibile questo momento e che non ci manchi nulla. Sono i veri eroi di questa pandemia. Insieme saremo vittoriosi”.